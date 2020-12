Tiroler IV fordert Tempo beim Bau des BBT

„Alles unternehmen, um Bauarbeiten fortzusetzen“

Die Tiroler Industrie habe die Transitpolitik des Landes und des Bundes in den vergangenen Jahrzehnten mitgetragen, die Wirtschaft habe nun aber kein Verständnis dafür, dass eine unter Umständen mehrjährige Verzögerung der Fertigstellung des Brenner Basistunnels in Kauf genommen werden. „Die Industriellenvereinigung Tirol fordert daher Sie, Frau Ministerin, auf, alles zu unternehmen, um die Bauarbeiten am Brenner Basistunnel auch im Teillos Pfons-Brenner fortzusetzen“, hieß es in der Aussendung.