Männer in gestohlenem Pkw von Polizei ertappt

Den sprichwörtlich richtigen Riecher hatten Polizisten, als sie am Grenzübergang Nickelsdorf ein Fahrzeug kontrollierten. Denn rasch stellte sich heraus, dass der Wagen im November in Wien gestohlen worden war. „Einer der beiden Insassen behauptete, dass sie den Wagen in Budapest von einem Bekannten übernommen hätten“, schildert ein Polizeisprecher. Für die beiden Afghanen (22 und 30 Jahre alt) setzte es Anzeigen auf freiem Fuß: „Das gestohlene Auto konnte bereits seinem rechtmäßigen Besitzer zurück gegeben werden.“