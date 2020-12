Heuer kein „Orange“ mehr

Neuer Cluster in Pflegezentrum

Nicht in allen Teilen des Landes nimmt das Infektionsgeschehen aber ab. Mit 413 neuen Ansteckungen bleiben die Fallzahlen ähnlich hoch wie Mitte Oktober– kurz vor der Verkündigung des leichten Lockdowns. Weiterhin sehr angespannt ist die Lage in Pflegeheimen. Im Cluster um das Zentrum in Scheibbs traten bei den Bewohnern wie auch beim Personal je drei neue Folgefälle auf. Im Seniorenheim in Amstetten hat sich die Zahl der Infizierten um sechs Personen erhöht. Neu hinzu kam ein Infektionsherd in einem Heim in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen. Nach positiven Tests unter den Bewohnern traten Folgefälle bei weiteren fünf Senioren sowie zwei Mitarbeitern auf.