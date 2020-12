Corona-Situation in NÖ bleibt weiterhin angespannt

Insgesamt 551 Neuinfizierte – und somit bundesweit abermals die meisten neuen Fälle – wurden gestern in Niederösterreich registriert. „Wir sehen, dass die Bereitschaft, die Maßnahmen mitzutragen nicht mehr so hoch ist, wie im Frühjahr“, erklären die Behörden. Was aber dennoch zuversichtlich stimmt: Laut Angaben des Büros der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat sich die Zahl der „K1-Kontaktpersonen“ mittlerweile wieder um 15.000 Landsleute eingependelt. Zu den Spitzenzeiten der zweiten Welle Ende Oktober war diese Zahl immerhin mehr als doppelt so hoch.