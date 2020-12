In NÖ: Zwei Drittel der Pädagogen kommen zum Test

Tragische Neuigkeiten gab es gestern indes aus den heimischen Pflegeheimen zu vermelden. Alleine aus dem Haus an der Traisen in St. Pölten wurden 40 Ansteckungen bei Bewohnern sowie 19 bei Mitarbeitern bekannt. Ähnlich dramatisch ist die Lage auch im Pflege– und Betreuungszentrum in Scheibbs. Insgesamt 23 Bewohner und zwölf Mitarbeiter gelten dort als infiziert. Alleine 21 Neuinfizierungen kamen gestern neu dazu. Weitere Folgefälle gelten als wahrscheinlich