Spielplatz für „Große“ im Volksgarten angedacht

Der Ruf des Volksgartens hat in den letzten Jahren gelitten, fiel sein Name meist nur in einem Satz, wenn es um Problem-Parks in Linz ging. Neos-Gemeinderätin Olga Lackner würde dies per Antrag im kommenden Gemeinderat gerne ändern. Für sie hat die Grünfläche im Herzen von Linz jede Menge Potenzial. Das Thema Sicherheit will sie dabei aber nicht außer Acht lassen.