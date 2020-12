Gemeinden rüsten sich für Massentest

Die Hilfsbereitschaft in Niederösterreich ist hoch – das zeigt sich auch an den 20.000 freiwilligen Helfern, die sich, wie berichtet, für den Massentest am 12. und 13. Dezember gemeldet haben. Während es in großen Gemeinden dann mehrere Teststraßen geben wird, ist der Bedarf an Platz und Helfern kommendes Wochenende beim großen Check für Lehrer geringer.