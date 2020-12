Linz steigt aus: Weiter IT-Pannen beim Massentest

Auch am ersten Tag der Corona-Massentests gibt es Probleme mit der vom Bund zur Verfügung gestellten IT-Infrastruktur. Negativ getestete Personen haben in Tirol verspätet oder keine Benachrichtigung über ihr Ergebnis erhalten. In mehreren Bundesländern standen Testkandidaten mit falschen Terminbestätigungen Schlange. In Wien schreibt das Bundesheer auf Papier mit. In Linz zieht man die Reißleine und steigt aus dem Anmeldesystem des Bundes aus. Stattdessen bringt man ein eigenes System in Stellung.