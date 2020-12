60.000 statt 28.000 Lehrertest-Anmeldungen in OÖ

Für Massentestungen hat Linz bereits „Plan B“ aktiviert

Als ob diese Pannenserie nicht schon ausreichte, ermöglichte die Ministeriums-App Anmeldungen für Pädagogen bereits für heute, 4. Dezember. Bürgermeister Luger wurde darüber heute um 8 Uhr morgens informiert, dass bereits erste Menschen mit reservierten Slots vor dem Design Center stünden. „Absolut inferior“, meint Luger und zeiht im Hinblick auf die Massentestungen am nächsten Wochenende bereits jetzt die Reißleine. Diese Tests ab 11. Dezember werden dank des mit dem Land abgestimmten „Plan B“ mittels eigener IT ablaufen: "Zum Glück sind wenigstens hier vor Ort echte Profis am Werk. Bundesheer, Rotes Kreuz, Samariterbund und tausende Freiwillige leisteten bereits jetzt hervorragende Arbeit in der Vorbereitung“, so Luger.