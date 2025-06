Neue Crew-Uniform dank Innsbrucker Modeschule

Thomas Huemer (Vertriebsleiter Harryson Businesswear), Marko Krapec (Head of Employee Experience bei McDonald’s Österreich), Gabriele Skrach (Fachvorständin an der Ferrari Modeschule) und Markus Bock (McDonald’s Franchisenehmer in Innsbruck, v.l.) (Bild: Bernhard Schösser)