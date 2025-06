Österreichische Lotterien bauen bis zu 45 Jobs ab

Casinos rechnen mit 60 Mio. Euro Mehrbelastung

Der Einschnitt bei den Lotterien kommt nicht von ungefähr, hatten die Chefs von Lotterien und Casinos schon im Februar die damaligen Regierungsverhandler von ÖVP und SPÖ vor den Folgen ihrer Sparvorhaben gewarnt. Diese würden „massive Einschnitte in die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens bringen“, hieß es damals in einem Brief an die Politiker. Konkret rechnen die Casinos wegen der Steuer- und Sparpläne der schwarz-rot-pinken Regierung mit Mehrbelastungen von jährlich rund 60 Mio. Euro.