Mavi Phoenix reitet los ins Cowboy-Drama

Anfang 2020 begleitete Mavi die Kasseler Band Milky Chance auf deren Europatournee, sein Debütalbum brachte ihm den FM4 Amadeus Austrian Music Award ein. Und im selben Jahr outete er sich als trans Mann. Bereits im dritten Album „Biggest Asshole in the Room“ tauchte er tief in die Selbstwahrnehmung und innere Zerrissenheit von sich selbst ein.