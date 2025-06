Cousin von Superstar Mane spielt in Kapfenberg vor

Mamadou Lamine Touré – haben Sie diesen Namen schon einmal gehört? Wohl eher nicht. Was aber auch nicht groß verwundert. Der 21-jährige Stürmer spielt in der vierten französischen Liga. Viel interessanter ist seine Familiengeschichte: Toure ist der Cousin von Fußball-Star Sadio Mane und könnte nun in Kapfenberg landen ...