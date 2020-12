Massentest-Anmeldeseite wegen Datenleck offline!

Das Online-Anmeldesystem für die geplanten Corona-Massentests in Österreich funktioniert offenbar nicht wie vorgesehen: Am Mittwoch berichteten Nutzer in Wien von langsam reagierenden Servern, bei einigen von ihnen landete die Terminbestätigung gar im falschen Bundesland. Auch über verschwundene E-Mail-Adressen gab es Berichte.