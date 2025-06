Algenpest: Frankreich haftet für Tod von Jogger

Massentierhaltung seit Jahrzehnten am Pranger

Die Massentierhaltung mit ihren nitratreichen Abwässern steht in der Bretagne seit Jahrzehnten als Verursacher der jährlich wiederkehrenden Algenpest an etlichen Stränden am Pranger. In der westfranzösischen Region werden besonders viele Tiere industriell aufgezogen. Mehr als die Hälfte der französischen Schweineerzeugung und ein Drittel der Geflügelzucht ist in der Bretagne angesiedelt, ebenso wie knapp ein Viertel der Milcherzeugung.