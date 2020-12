Polizisten fassten europaweit agierende Bande

Los ging es am 22. Juni 2019 gegen 1.30 Uhr früh in Reichenau: Die Gauner stahlen sieben Quads im Gesamtwert von 100.000 Euro. Sie schoben die Fahrzeuge zu einem Feldweg, um sie von dort abzutransportieren. Der Firmenbesitzer (31) sah einen der Täter und rief die Polizei. Er, sein Bruder und seine Ehefrau verfolgten die Gauner, die flüchteten. Am Vormittag erstattete ein Rumäne (20) Anzeige. Ihm sei der zurückgelassenen Fluchtwagen auf einem Parkplatz in Tschechien gestohlen worden. Zeitgleich wurden in Tschechien die drei rumänischen Transportfahrzeuge kontrolliert.