Strom und Internet muss der Arbeitgeber zahlen

Arbeitnehmer hat kein Recht auf Home-Office

Ein explizites Recht auf Home-Office, wie es in Deutschland debattiert wurde, gibt es in Österreich nicht. Home-Office sei Vereinbarungssache, auch wenn in einer Pandemie der Druck auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer stark sei, die Arbeit nach Hause zu verlagern. Dabei komme es auf die Art der Vereinbarung an, ob zum Beispiel ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer jederzeit zurück ins Büro holen könne, das müsse man sich im Einzelfall anschauen.