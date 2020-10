„Konstruktive“ Gespräche zur Home-Office-Regelung

Arbeitsministerin Aschbacher will bald erste Zwischenergebnisse präsentieren. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie wir das Home-Office von morgen bestmöglich zum Wohl der Arbeitgeber und -nehmer gestalten können. Ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst die ersten Ergebnisse präsentieren können“, so Aschbacher.