„Leiden ist schwer zu verkraften!“

Die Herausforderung beim Umgang mit intensivpflichtigen Patienten ist vor allem die Arbeit in der Schutzkleidung. Man hat viele Schichten an, es ist heiß und durch die langen Dienste ist man abends körperlich völlig erschöpft. Dazu kommt, dass wir derzeit nicht nur Corona-, sondern als Schwerpunktkrankenhaus zusätzlich normale Patienten versorgen. Es ist nur sehr schwer wegzustecken und zu verkraften, wenn man junge oder vielleicht Patienten im eigenen Alter sieht, die sich ohne Sauerstoff nicht einmal im Bett aufsetzen können. Und wenn ich dann nach dem Dienst nach Hause fahre und vor Häusern viele Autos stehen und beleuchtete Fenster sehe, weil sich Menschen einfach nicht an die Corona-Regeln halten, werde ich regelrecht traurig. Denn bei uns kämpfen Patienten um ihr Leben, und andere können sich nicht einmal für kurze Zeit einschränken. Und auch an die Politik hätte ich noch einen Wunsch. Wir Pflegekräfte sollten auch als Schwerarbeiter anerkannt werden.