Arbeitslosigkeit stieg in NÖ um 8 Prozent

Knapp 4400 Menschen mehr als noch im Oktober waren im November beim AMS als arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg von acht Prozent in nur 31 Tagen. Mit Schulungsteilnehmern waren zum Wochenbeginn 68.077 Menschen ohne Job, 18,5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. „Wir setzen regionalspezifische Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“, so der zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Am stärksten betroffen sind derzeit die Bereiche Mödling, Waidhofen an der Ybbs, Schwechat und Scheibbs.