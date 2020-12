Lockdown am Arbeitsmarkt in Tirol deutlich spürbar

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat kam es im November mit einem Zuwachs von 10.887 bzw. einem Plus von 50 Prozent zu einem deutlichen Anstieg der in Tirol arbeitslos vorgemerkten Personen auf 32.652. Bei einem prognostizierten Stand von 325.000 unselbständig Beschäftigten in Tirol (ein Minus von 9000 Personen im Vorjahresvergleich) und 32.652 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 30.11. die Arbeitslosenquote in Tirol 9,1 Prozent.