Plan für neue Salzach-Brücke wackelt schon wieder

Keine Alternativen

Es gibt so gut wie keine Alternativen. Die mehr als 85 Jahre alte Brücke zwischen Ostermiething und Tittmoning ist laut Fachleuten nicht einmal mehr ein Sanierungsfall. Die nächsten Flussquerungen befinden sich rund 20 Kilometer entfernt in Hochburg-Ach sowie in Oberndorf. „Für die Wirtschaft und die Bevölkerung in der Region braucht es deshalb eine neue Salzachbrücke“, meint der Innviertler ÖVP-Landtagsabgeordnete Ferdinand Tiefnig.