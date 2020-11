Lockdown: Handel will „sicher aufsperren“

„Der österreichische Handel setzt umfassende Maßnahmen, damit das Einkaufen in Österreich nach Ende des Lockdowns sicher ist und bleibt“, so WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Montag. Um Kundenströme nach dem Lockdown-Ende zu entzerren, forderte Trefelik erneut, dass Click & Collect für Händler „ab sofort ermöglicht wird“ und eine Erweiterung der Geschäftszeiten vor Weihnachten.