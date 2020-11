Lockdown - und dann? Fragezeichen um Fahrplan

Handel und Schulen haben Vorrang

Klar ist jedenfalls, dass in einem ersten Schritt nur die Schulen und der Handel wieder öffnen sollen - wie krone.at am Wochenende schon ausführlich berichtete -, allerdings ist auch hier mit Sicherheitsbestimmungen zu rechnen. So wird vermutet, dass wie schon im Frühjahr Geschäfte je nach Größe nur eine bestimmte Anzahl an Kunden einlassen dürfen.