Bauer verschenkt Schafherde gegen Besuchsrecht

Nicht an einen Händler

„Ich hab’ das aus reiner Liebhaberei gemacht, wegen familiärer Konflikte bin ich leider jetzt gezwungen, die Zucht am Hof aufzugeben“, so Sinzinger. Mit Ende des Jahres beendet er die Landwirtschaft. Bis dahin will er einen guten Platz für seine Schafe finden. „Sie sind etwa 20.000 € wert, doch ich will sie nicht an Händler verschachern, sondern jemandem geben, der die ganze Herde übernimmt und liebevoll weiterbetreut“, betont Sinzinger. Voraussetzung sei nur, dass derjenige einen warmen Stall habe und ihm erlaube, sie zu besuchen: „Der Abschied fällt schwer, daher ist ganz wichtig, dass es ihnen gut geht.“