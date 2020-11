Eine Niete im Bett? So frech kontert Halle Berry

Dass auch mal in ihrem Privatleben herumgestochert wird, ist Halle Berry nach vielen Jahren in Hollywood wohl gewöhnt. Jetzt trieben es vier Moderatorinnen in der US-Talkshow „FOX Soul - Cocktail With Queens“ aber reichlich weit und diskutierten heftig über die angeblich ziemlich miserablen Sex-Qualitäten der Schauspielerin