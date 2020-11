Trotz Corona: ORF erwartet ausgeglichenes Ergebnis

Derzeit wird am Strategiekonzept bis 2025 gearbeitet. Es soll nächste Woche dem Stiftungsrat vorgelegt werden, kündigte Wrabetz an. Kernherausforderung sei die „Plattformchallenge“, also die Frage, was der ORF den internationalen Konzernen entgegensetzen kann, betonte er einmal mehr. Grundprinzip sei „ein User-zentrierter Ansatz“.