Am Donnerstag mehr als 500 Covid-Todesfälle

148 von 150 Intensivbetten belegt

Und man muss leider annehmen, dass dies nicht so schnell anders wird. Die Zahlen stabilisieren sich zwar, aber auf hohem Niveau. Am Mittwochabend waren 895 Oberösterreicher mit Covid-Diagnose auf einer Normalstation in einem Spital, 148 weitere liegen auf einer Intensivstation (damit waren nur noch zwei der 150 für Covid-Patienten reservierten Beatmungs-Betten frei). Es gab in 24 Stunden 1385 Neuinfektionen (bei 3141 Tests). In 119 Alten- und Pflegeheimen (von 132) waren 565 Mitarbeiter und 625 Bewohner Covid-positiv. 335 Schulen sind betroffen: 421 Schüler und 290 Lehrkräfte.