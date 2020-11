Bub (3) stürzte 50 Meter über steile Felsrinne ab

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag in Angerberg (Kufstein) ab! Vor den Augen seiner Eltern stürzte ein Dreijähriger über eine Steilrinne rund 50 Meter ab. Der Bub hatte wohl mehrere Schutzengel an seiner Seite: Er überlebte den Sturz und wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck geflogen.