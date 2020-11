Kristen Stewart in lesbischer Weihnachtskomödie

Seit 2019 mit Drehbuchautorin liiert

Stewart, die als 18-Jährige nach ihrem „Twilight“-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, spielte zuletzt in vielen Independent-Filmen mit, darunter „Certain Women“ und „Jean Seberg - Against all Enemies“. Seit 2019 ist sie mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen.