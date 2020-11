Markus Linder: Seit 30 Jahren identitätsstiftend

Nach drei Jahren als Lehrer in der Erwachsenenbildung, am 1. Jänner 1990, ereilte Markus Linder dann die Bestimmung, in der wir ihn heute alle kennen. Er entschloss sich, freiberuflicher Künstler zu werden. Mehr als kongenial und vielseitig verknüpft er seitdem Schauspiel und Musik in seinen Shows. „Auf Wunsch meiner Eltern nahm ich als Achtjähriger von 1967 bis 1977 an der Musikschule Feldkirch Klavierunterricht. Meine Eltern und unser musischer Haushalt hat mich sehr geprägt und ich bin glücklich und dankbar dafür, dass mir solche Wurzeln in die Wiege gelegt wurden“, so Linder zu seinem Werdegang.