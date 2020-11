Kampf gegen die Neophyten in Roppener Anlage

Spannendes Forschungsprojekt

Dieser Problematik widmet sich nun das Regionalmanagement Imst. Initiiert wurde ein Forschungsprojekt, das herausfinden soll, ob Biogasanlagen Neophyten abtöten können. Als Versuchsanlage dient jene in Roppen. „Spannend ist, ob man sie bereits mit rund 50 Grad unschädlich machen kann“, ist Eva-Maria Weinseisen vom Abfallverband Tirol West gespannt. Man führe sie einfach der „normalen“ Fermentierung zu. Sollte dies der Fall sein, wäre das ein Durchbruch in der Entsorgung. Parallel schaut man sich die Lagerung in abgeteilten Containern an. Ergebnisse werden im nächsten Jahr erwartet.