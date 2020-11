Fälschlicherweise rund 100 Promis für tot erklärt

RFI löschte die vorbereiteten Nachrufe schnell wieder - einige für tot Erklärte konnten in der Zwischenzeit aber schon mal nachlesen, was man nach ihrem Tod so über sie schreibt. Schauspielerin Renaud nahm es mit Humor: Die verfrühte Ankündigung ihres Todes hätte sie und ihren Hund „Pirate“ zum Lachen gebracht, schrieb die 92-Jährige bei Twitter - und postete ein Foto von sich und ihrem Hund. „Wie Sie sehen können, geht es mir gut!“