Falsche Trump-Posts verbreiten sich munter weiter

Mitarbeiter frustriert

Intern sorgt das dem Bericht nach für Unmut. So soll ein Mitarbeiter in einem Messageboard des Unternehmens die Frage aufgeworfen haben, ob man überhaupt etwas zur Einschränkung dieser Beiträge unternehme oder nur hoffe, dass die Leute diese von sich aus seltener teilten. „Die Tatsache, dass wir uns weigern, bei Konten mit Millionen von Anhängern andere Standards anzuwenden als bei allen anderen Nutzern, ist eines der ärgerlichsten Dinge an der Arbeit hier“, antwortete ein anderer in Anspielung an die Sonderbehandlung, die Politikern aufgrund des öffentlichen Interesses auf Facebook gewährt wird.