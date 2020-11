Ainet: Sprühregen rettet Osttiroler Nutzholz

Das Sturmtief „Vaia“ 2018 und das Schneebruchereignis „Ingmar“ 2019 waren für die Osttiroler Holzwirtschaft buchstäblich eine Katastrophe. 1,3 Millionen Kubikmeter Schadholz fielen an – viel zu viel, um es zeitnah aufzuarbeiten und zu vermarkten. Deshalb wurde in diesem Sommer in der Gemeinde Ainet auf insgesamt 2,2 Hektar Tirols erstes Nasslager für schnittfähiges Schadholz errichtet. Jetzt ist es in Vollbetrieb.