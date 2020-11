„Trotz Pandemie zum Arzt, wenn es notwendig ist“

In einem offenen Brief wendete sich die Tiroler Ärztekammer am Montag an die Bevölkerung. Der Präsident appelliert, aktiv an der Bekämpfung der Pandemie mitzuwirken. Es wird außerdem betont, dass die Situation in Arztpraxen noch nicht so angespannt ist - wichtige gesundheitliche Anliegen sollte man nicht aufschieben.