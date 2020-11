Heidi Klum wird in Leo-Dessous zur Raubkatze

Heidi Klum beweist es: Kurz vorm Advent wird‘s so richtig heiß! In sexy Leo-Dessous und einer extrascharfen Korsage rekelt sich die „Germany‘s next Topmodel“-Moderatorin gerade auf Instagram vor der Kamera. Das Tolle daran: Die heiße Raubkatzen-Wäsche stammt von der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder und ist derzeit bei Palmers erhältlich.