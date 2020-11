Krisenstab vermeldete an einem Tag 22 Todesfälle

Die Zahl der vom Krisenstab des Landes Oberösterreich am Freitag verkündeten Corona-Sterbefälle war mit 22 ungewöhnlich hoch. Allerdings dürften von diesen 16 am Donnerstag oder am Freitag gestorben sein. Sechs andere waren bereits im Lauf der Woche oder noch früher verschieden, ihr Tod aber erst jetzt offiziell kundgemacht worden.