Landtag fordert härtere Strafen für Tierfolter

Es waren schreckliche Fälle, die in den vergangenen Monaten publik wurden. Drei Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren etwa haben im Sommer in Mondsee zehn Enten geschlagen, getreten, mit Benzin übergossen und angezündet. In Ried wurden einer Wildente die Beine abgeschnitten. In Linz und Treffling fanden Passanten Ende August zwei Katzen mit gehäuteten Schwänzen.