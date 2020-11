Datensicherheit: Huawei als verlässlicher Partner

Datenspeicherung für Österreich in Deutschland

Vier von zehn Befragten gaben zudem an, dass sie Wert darauflegen, dass ihre Daten innerhalb der EU gespeichert werden. Für mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) ist es am wichtigsten, dass Unternehmen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und alle EU-Richtlinien streng befolgen. Huawei zeigt sich hier als vertrauenswürdiger Partner seiner Nutzer, denn für Österreich werden die Daten der Nutzer von Huawei-Geräten in Deutschland gespeichert. Lokale Datenspeicherung gemäß DSGVO, lokale Gesetze und Sicherheitsstandards in Europa sind Huawei äußerst wichtig. Nutzer können ihre Datenschutzeinstellungen in den Anwendungen oder über das auf den Geräten von Huawei verfügbare Datenschutzzentrum verwalten - und dort auch eine Kopie ihrer individuellen Daten anfordern.