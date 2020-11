Schmittentunnel vor nächster Sperre

Großbaustelle für Entlastungsstraße

Bauarbeiten laufen auch nur wenige Meter Luftlinie entfernt an der geplanten Entlastungsstraße im Stadtteil Schüttdorf: Aktuell werden Pfähle gebohrt und Schüttungen angelegt. Die Gemeinde hängt sich mit Arbeiten für Wasser, Kanal und Hochwasserschutz an. Gute Nachrichten auch aus Maishofen: Der Kreisverkehr am Tor zum Glemmtal ist fast fertig. „Bis Ende November sind noch die Arbeiten am P&R-Platz abgeschlossen. Wir können Fußgänger jetzt viel besser einbinden “, so Ortschef Franz Eder (ÖVP).