Razzien: Beträge „in Millionenhöhe“ sichergestellt

Es sei ein „entscheidender Schlag“ gegen die Hamas und die Muslimbruderschaft gelungen, bekräftigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag den Erfolg der im Rahmen der „Operation Luxor“ (vormals „Operation Ramses“) durchgeführten zahlreichen Durchsuchungen und Zugriffe in ganz Österreich (siehe Video). Man kämpfe derzeit an gleich zwei Fronten, einerseits das unmittelbare Umfeld des Attentäters von Wien aufzuklären, andererseits das Vorgehen gegen die Strukturen im Hintergrund. 930 Polizisten waren beteiligt, es seien gut 21.000 Stunden an Observation aufgewendet worden, insbesondere um Finanzströme aufzudecken und so „die Wurzeln der Radikalisierung“ zu bekämpfen.