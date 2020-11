Mitnehm-Gansl ist bei Salzburgern begehrt

Im Kaiserhof in Anif steht der Bio-Ganslbraten auf der Karte, wenn auch zum Mitnehmen: „Wir haben schon einige Vorbestellungen. Die Gäste bringen ihr eigenes Geschirr mit“, so Richard Absenger. Der Einbruch durch den Gastro-Lockdown sei dadurch aber nicht zu kompensieren.

Auch Bio Austria in Salzburg weiß nichts von einer Gansl-Flaute: „Unsere Bio-Betriebe haben keine Absatzprobleme. Wie in den Vorjahren gibt es mehr Nachfrage als Angebot. Der überwiegende Teil der Bio-Gänse wurde von den Konsumenten schon vor Wochen direkt bei den Höfen bestellt“, so Geschäftsführer Andreas Schwaighofer.