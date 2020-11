Letzter Besuchstag in Pflegeheimen und Spitälern

Vorgeprescht ist Oberösterreich am Sonntag bei den Lockdown-Verschärfungen: Ab Dienstag gilt ein Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen, sowie in Spitälern. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“, begründeten LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) die Entscheidung. Am Sonntag waren in 84 Heimen 350 Bewohner und 333 Mitarbeiter Covid-19-positiv. Ein großer Anteil der am Sonntag in Summe 204 Corona-Todesfälle geht auf Infektionen in einer Pflegeeinrichtung zurück, am Sonntag wurden 15 Todesfälle (die Patienten waren 75 bis 95 Jahre alte) binnen 24 Stunden gemeldet. „Es geht um den Schutz der besonders gefährdeten Gruppen“, sagen die beiden Politikerinnen.