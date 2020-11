Frühstart für St. Pöltner Eiszauber

Wie in weiten Teilen des Landes fällt auch der märchenhafte Christkindlmarkt in St. Pölten dem Coronavirus zum Opfer. „Die aktuellen Zahlen und auch die Prognose für die kommenden Wochen lassen uns leider keine andere Wahl“, so Michael Bachel, Leiter des Veranstaltungsservice. Aus der Landeshauptstadt gibt es aber auch eine gute Nachricht: Der erst kürzlich vorgestellte Eistraum auf dem Rathausplatz wird vorverlegt. Bereits im Dezember, ein genauer Termin steht noch nicht fest, soll der Schlittschuh-Parcours öffnen. Auch der traditionelle Christbaum wird wieder aufgestellt, er kommt heuer aus Kirchberg an der Pielach.