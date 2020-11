Motorradbauer sucht Frau: KTM stockt Personal auf

Valencia an der Südostküste Spaniens: Am Circuit Ricardo Tormo der Stadt steigt an diesem Wochenende das 13. Saisonrennen der Motorrad-Weltmeisterschaft, in der KTM eine fixe Größe ist. 1850 Kilometer davon entfernt läuft im Innviertel die Produktion von Motorrädern auf Hochtouren - und die Suche nach Mitarbeitern.