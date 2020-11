Auch Tiroler Handel hofft auf eine Finanzspritze

Kritik an Bundesregierung

„Ganz einfach deshalb, weil es gerade bei uns in Tirol eine enge Verknüpfung zwischen dem Handel und dem Tourismus gibt. Man denke etwa an die Lebensmittelgroßhändler, die normalerweise die Versorgung der Tausenden Tiroler Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe sicherstellen“, erläutert Unterberger und übt Kritik an der Vorgangsweise der Bundesregierung: „Es kann nicht sein, dass jene Unternehmen, die es indirekt fast ebenso stark trifft, nicht auf ähnliche Art und Weise entschädigt werden. Wir brauchen hier unbedingt eine faire Lösung und eine adäquate Unterstützung für alle betroffenen Betriebe – egal, ob sie direkt oder indirekt betroffen sind.“