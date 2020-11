Tag 1 nach Lockdown: Innenstadt fast menschenleer

Die Getreidegasse ist menschenleer, am Domplatz tummeln sich nur vereinzelt Menschen: Ein Lokalaugenschein in der Salzburger Innenstadt am Tag nach dem zweiten Lockdown ruft die Bilder vom März in Erinnerung. Die Maßnahmen der Regierung scheinen bereits am ersten Tag Wirkung zu zeigen: Anzeigen gab es bislang noch keine. Die Polizei will vorerst nur Unbelehrbare strafen.