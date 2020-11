Harter Kampf nach Bike-Unfall zurück ins Leben

Teilzeitbeschäftigung

Seit November 2019 ist Kufleitner auch wieder für seinen Arbeitgeber tätig - 12 Stunden pro Woche im Bereich der Qualitätskontrolle. „Mein Leben zieht jetzt Kosten nach sich, die ich mir privat nie leisten könnte - zum Glück gibt es Unterstützung durch die AUVA“, betont er. Weil der Unfall nicht in seiner Freizeit sondern am Heimweg von der Arbeit passiert war, wurden der berufliche Wiedereinstieg und auch der Einbau eines Behinderten-WC im Betrieb gefördert. Neben Reha, Lohnfortzahlung und der Anschaffung von Rollstuhl und Kathetern finanzierte die AUVA auch einen Treppenlift in Kufleitners Wohnhaus sowie ein Rollstuhl-Zuggerät mit.