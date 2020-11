Corona-Gegner drehte wegen Journalisten durch

Mann festgenommen

Völlig eskaliert ist die Situation bei einer Demo mit 75 Corona-Gegnern am Linzer Hauptplatz: Ein Linzer (34) drehte durch, als er Vertreter der Medien erblickte. Furtner dazu: „Er hat sich provoziert gefühlt, als er Kameras sah und ist dann auch auf Polizisten losgegangen.“ Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. In der Früh wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er wird wegen mehreren Ordnungsstörungen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Und auch der Rest der Demonstranten, die sich unter dem Motto „Für die Freiheit – gegen die Corona-Maßnahmen“ am Hauptplatz versammelten, beschimpfte unseren „Krone“-Fotografen lautstark...